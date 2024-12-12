يتجاوز حاجز 51 جنيها.. الدولار يقفز لأعلى مستوى في البنوك خلال منتصف التعاملات

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري ارتفاعًا تاريخيًا خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، مقتربًا من 51 جنيهًا في بعض البنوك.

هذا الصعود السريع جاء بعد زيادات متتالية خلال الأيام الأخيرة، ما يعكس ضغوطًا متزايدة على العملة المحلية وسط تحديات اقتصادية داخلية وخارجية.

أسعار الدولار في البنوك

• البنك الأهلي المصري: بلغ سعر الشراء 50.75 جنيه وسعر البيع 50.85 جنيه، بزيادة قدرها 16 قرشًا مقارنة ببداية اليوم.

• بنك مصر: سجل سعر الشراء 50.76 جنيه وسعر البيع 50.86 جنيه، مرتفعًا بمقدار 17 قرشًا.

• البنك التجاري الدولي (CIB): شهد سعر الشراء 50.76 جنيه وسعر البيع 50.86 جنيه، بزيادة مماثلة بلغت 16 قرشًا.

• بنك الإسكندرية: وصل سعر الشراء إلى 50.76 جنيه وسعر البيع إلى 50.86 جنيه، بزيادة مماثلة.

• مصرف أبو ظبي الإسلامي: قفز سعر الشراء إلى 50.83 جنيه وسعر البيع إلى 50.92 جنيه، بزيادة 21 قرشًا على التعاملات الصباحية.

أسباب الارتفاع

تزايد الطلب على الدولار، حيث يشهد السوق المحلي طلبًا متزايدًا على العملة الصعبة، سواء لتغطية واردات أو تسديد ديون خارجية.

انخفاض الاحتياطي النقدي، يؤدي التراجع في احتياطي النقد الأجنبي إلى ضغوط متزايدة على الجنيه المصري، ما يعزز صعود الدولار.

تأثيرات على السوق

يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة أسعار السلع المستوردة، مما يضع ضغوطًا إضافية على المواطن المصري.

تؤثر التقلبات في سعر الصرف على قدرة المستثمرين المحليين والدوليين على التنبؤ بالتكاليف المستقبلية.

التوقعات المستقبلية

يتوقع محللون استمرار الضغوط على الجنيه المصري ما لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز الاحتياطي النقدي أو تحقيق استقرار اقتصادي.

كما يشير بعض الخبراء إلى احتمالية تدخل البنك المركزي المصري في السوق للحد من هذا التدهور.