حكم ينقذ حياة لاعب بدوري الدرجة الثانية بالفيوم بلع لسانه بالملعب

محافظات
حكم زياد مأمون ينقذ
حكم زياد مأمون ينقذ حياة لاعب بدوري الدرجةالثانية بلع لسانه

تمكن الكابتن زياد مأمون، حكم مبارة نادي ابشواي والساحة بدوري الدرجة الثانية، بمحافظة الفيوم، من إنقاذ حياة اللاعب "نور يكن" لاعب فريق ابشواي الرياضي، وذلك بعدما بلع اللاعب لسانه خلال مواجهة فريقه أمام مضيفه الساحة، فى دورى الدرجة الثانية بمنطقه الفيوم الرياضية.

وقال ناصر العمدة رئيس نادي ابشواي، أن "نور" قد تعرض لتدخل قوى من أحد لاعبى فريق الساحة، إلا أن هذا التدخل تسبب فى بلعه لسانه، ليفقد الوعى على الفور ويسقط على أرض الملعب، وعلي الفور تدخل حكم المبارة وانقذ الاعب.
 

وأضاف ناصر بأن فور حدوث الواقعه تدخل الجهاز الطبي للفريق واطمنا علي سلامه الاعب.


وتابع ناصر بأن نور قام باستكمال المبارة بعد تأكد من استقرار حالته الصحية.

وأختتم ناصر حديثها قائلا أتقدم بالشكر للحكم زياد مامؤن الذى قام بإسعاف لاعبنا نور يكن برد فعل سريع للغاية ومنع دون أدنى شك نتيجة لا يمكن تصورها.

 

 

 

 

 

 

 

نادي محافظة الفيوم الرياضي يحتقل بانتصار أكتوبر المجيد

الفيوم حكم حكم ينقذ حياة لاعب لاعب دورى لاعب دورى الدرجة الثانية

مواد متعلقة

نيابة الفيوم تصطحب المتهمة بقتل الطفلة «أميرة» لتمثيل الجريمة

ختام مهرجان المسرح للعروض القصيرة بجامعة الفيوم

مدير تعليم الفيوم يتفقد مدرسة 6 أكتوبر ويشهد مهرجان الأنشطة

تفاصيل اعترافات المتهمة بقتل طفلة في الفيوم

الصورة الأولى للفتاة المتهمة بقتل طفلة وسرقة قرطها الذهبي بالفيوم

محافظ الفيوم يلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين

جامعة الفيوم: ختام الدورة التثقيفية الأولى لصناع القرار بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية

قافلة طبية لخدمة أهالي قرية طبهار في الفيوم

الأكثر قراءة

عاجل.. استبعاد مصطفى شوبير من القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل حارس في إفريقيا

عاجل- «حلقة الوصل الأخيرة».. سوليفان يسافر إلى الدوحة والقاهرة لإنهاء مفاوضات غزة ( هنا التفاصيل)

صورة.. ياسمين صبري تؤدي مناسك العمرة

عاجل.. نادي الفتح السعودي يعلن تعاقده مع البرتغالي جوزيه جوميز مديرًا فنيًا للفريق

الوساطة التركية تنجح في الوصول لاتفاق تاريخي بين إثيوبيا والصومال (تفاصيل)

وائل جمعة يدعم الأهلي قبل مواجهة باتشوكا في كأس التحدي

شيخ الأزهر يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر المشيخة

تشيلسي يكتسح أستانا بثلاثية في دوري المؤتمر الأوروبي