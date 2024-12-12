حكم ينقذ حياة لاعب بدوري الدرجة الثانية بالفيوم بلع لسانه بالملعب

تمكن الكابتن زياد مأمون، حكم مبارة نادي ابشواي والساحة بدوري الدرجة الثانية، بمحافظة الفيوم، من إنقاذ حياة اللاعب "نور يكن" لاعب فريق ابشواي الرياضي، وذلك بعدما بلع اللاعب لسانه خلال مواجهة فريقه أمام مضيفه الساحة، فى دورى الدرجة الثانية بمنطقه الفيوم الرياضية.

وقال ناصر العمدة رئيس نادي ابشواي، أن "نور" قد تعرض لتدخل قوى من أحد لاعبى فريق الساحة، إلا أن هذا التدخل تسبب فى بلعه لسانه، ليفقد الوعى على الفور ويسقط على أرض الملعب، وعلي الفور تدخل حكم المبارة وانقذ الاعب.



وأضاف ناصر بأن فور حدوث الواقعه تدخل الجهاز الطبي للفريق واطمنا علي سلامه الاعب.



وتابع ناصر بأن نور قام باستكمال المبارة بعد تأكد من استقرار حالته الصحية.

وأختتم ناصر حديثها قائلا أتقدم بالشكر للحكم زياد مامؤن الذى قام بإسعاف لاعبنا نور يكن برد فعل سريع للغاية ومنع دون أدنى شك نتيجة لا يمكن تصورها.