سمسم شهاب يطرح أحدث أعماله الغنائية "كتر الفلوس"

الفجر الفني
سمسم شهاب
سمسم شهاب

طرح المطرب سمسم شهاب أحدث أعماله الغنائيه عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعنوان "كتر الفلوس".

كتر الفلوس كلمات "محمد النجار"، ألحان "إسلام السقا"، توزيع "نوار البحيري"، هندسة صوتية "محمد جودة"، مونتاج "محمد علاء"، المستشارة الإعلامية "هاجر حسام الدين"،إشراف عام وإدارة أعمال "أحمد سمسم شهاب"،إخراج "سمسم شهاب" في أول تجربة إخراجية له.

وقد كان شهاب قد شارك منذ أيام في احتفالية العيد السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة،قدم فيه صحبة نخبه من نجوم الغناء والفن أوبريت بعنوان "قد المستحيل"، من كلمات الشاعر "عبد الله حسن"، موسيقى وألحان الموسيقار "شريف حمدان".

 

وطرح مؤخرا المطرب سمسم شهاب أغنية  "شايل الوجع" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

شايل الوجع كلمات محمد لقلق، ألحان عمرو جمال، وتوزيع طه الحكيم.


جدير بالذكر أن آخر أعمال سمسم شهاب أغنية كله يعمل شير.

"كله يعمل شير" كلمات وألحان خالد سلطان، وتوزيع بلوكة.

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