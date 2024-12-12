السلطات السورية الجديدة تعلن تجميد الدستور والبرلمان لمدة 3 شهور

أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية السورية عبيدة أرناؤوط، أنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد 3 أشهر.

وقال من مقر الهيئة العام للاذاعة والتلفزيون في دمشق لوكالة "فرانس برس": قررنا "خلال اجتماع لوزراء الثورة عن حكومة الانقاذ السورية مع الوزراء السابقين من أجل نقل الصلاحيات هذه المرحلة ستسمر 3 أشهر، ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وطبعًا سيجمد الدستور والبرلمان" خلال هذه المدة.

وإلى ذلك، أعلنت الإدارة الذاتية الكردية اليوم أنها قررت رفع علم الاستقلال السوري الذي اعتمدته "المعارضة السورية" منذ العام 2011، على كافة مؤسساتها في مناطق سيطرتها في شمال شرق البلاد، بعيد إسقاط الرئيس بشار الأسد.

وأوردت في بيان أن "علم الاستقلال بألوانه الثلاثة: الأخضر والأبيض والأسود مع النجمات الحمراء الثلاث" يعد كرمز للمرحلة الجديدة" بعد انتهاء "حقبة القمع والتسلط التي فرضها النظام السوري على الشعب لأكثر من نصف قرن". وقالت إنها قررت رفعه "على جميع المجالس والمؤسسات والإدارات والمرافق التابعة" لها في كافة مناطق سيطرتها.

وفي السياق، استهدفت غارات اسرائيلية اليوم محيط العاصمة السورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وأشار المرصد إلى "غارات جوية إسرائيلية استهدفت محيط دمشق"، تردد صداها في أنحاء العاصمة تزامنا مع تحليق طائرات حربية، وفق "فرانس برس".