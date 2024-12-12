عاجل.. استبعاد مصطفى شوبير من القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل حارس في إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم، عن القائمة المختصرة للمرشحين لنيل جائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام 2024.

القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل حارس داخل إفريقيا

وكان مصطفى شوبير حارس الأهلي قد تواجد في القائمة الأولية للمرشحين لجائزة أفضل حارس في إفريقيا.

ولم يتواجد مصطفى شوبير ضمن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل حارس داخل إفريقيا، حيث تم الاستقرر على الثلاثي الكاميروني أندرية أونانا (مانشستر يونايتد) والإيفواري يحيى فوفانا (أنجيه الفرنسي) والجنوب إفريقي رونين ويليامز (صن داونز).

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وسيعلن الاتحاد الإفريقي، هوية الفائزة بجائزة أفضل حارس خلال الحفل المقرر إقامته في مراكش المغربية، الإثنين القادم.

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