انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من "عرض الرامس للسيارات" وسط العوامية

انطلقت أمس، فعاليات النسخة الثالثة من "عرض الرامس للسيارات" في مشروع الرامس بوسط العوامية بمحافظة القطيف، ويستمر لمدة أربعة أيام، بمشاركة 450 سيارة كلاسيكية وفارهة ومعدلة من أصل أكثر من 1200 سيارة تقدّمت بطلبات للمشاركة، وكان الحضور لافتًا من دول الخليج.

وأوضح مدير المشروع رئيس اللجنة المنظمة محمد التركي، أن هذه النسخة تركز على تعزيز السلامة المرورية، من خلال البرامج المقدمة على المسرح، والمحاكاة الافتراضية للحوادث، وتجارب حية للجمهور، مثل سيارة تجربة تحاكي الانقلاب، وكرسي متحرك يسير بسرعة 20 كم في الساعة؛ ليستشعر خلاله الممارس أهمية ربط حزام الأمان، والالتزام بالسرعة المحددة.

وأشار إلى أن العرض يضم 12 ركنًا متنوعًا تُلبي مختلف الأذواق، وخصصت مساحة تزيد عن 500 متر للأطفال؛ لتعزيز مفهوم السلامة المرورية، من خلال أركان التلوين والرسم وقصص توضح أهمية خطوط المشاة وحزام الأمان، مبينًا أن جميع أنواع السيارات المعروضة تستهدف جميع فئات عشاق السيارات، إضافةً إلى أركان المطاعم وعروض موسيقية حية بمشاركة فرق غنائية متميزة، مما يوفر أجواء ترفيهية مميزة لجميع أفراد الأسرة، لافتًا النظر إلى أن النسخة السابقة شهدت نجاحًا كبيرًا، حيث تجاوز عدد الزوار 57 ألف زائر من مختلف مناطق المملكة.

وبين أن العرض يُمثل فرصة مثالية للتعرف على أحدث مستجدات عالم السيارات واستكشاف أحدث التوجهات في عالم المحركات، بما في ذلك السيارات الرياضية والفارهة والكلاسيكية والمعدلة، بالإضافة إلى مجموعةٍ متنوعةٍ من الإكسسوارات وقطع الغيار والتقنيات المتطورة، والاستمتاع بأجواء ترفيهية مميزة، كما يسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في المنطقة، داعيًا إلى حضور العرض والاستمتاع بفعالياته