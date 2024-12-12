وزير الأوقاف يلتقي وزير الإنتاج الحربي ويعقدان اجتماعًا مشتركًا بالعاصمة الإدارية

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في مقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين، في إطار تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق أهداف الدولة المصرية.

وأكد وزير الأوقاف، اعتزازه بزيارة مقر وزارة الإنتاج الحربي، مشيدًا بالدور الكبير الذي تضطلع به الوزارة لدعم المشروعات الوطنية، ومعربًا عن شكره وامتنانه للمهندس محمد صلاح الدين مصطفى على تعاونه المثمر ودعمه لوزارة الأوقاف في مجالات متعددة بتقديم الاستشارات والدعم الفني في المشروعات الصحية وشركة الإنشاءات.

أوضح وزير الأوقاف أن الاجتماع ناقش مشروع ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه بجميع منشآت وزارة الأوقاف ومساجدها وملحقاتها، مؤكدًا أن وزارة الإنتاج الحربي تعد شريكًا استراتيجيًا وداعمًا لهذا المشروع المهم، الذي يهدف إلى الحفاظ على موارد الدولة، تنفيذًا لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يولى اهتمامًا خاصًّا بمشروعات ترشيد الموارد.

أشاد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتعاون بين وزارتي الإنتاج الحربي والأوقاف، موضحًا أن هذا التعاون يخدم مصلحة الدولة المصرية مباشرةً، مؤكدًا استعداد الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي -ومنها شركات الإنشاءات والنظم والصيانة والمركز الطبي- للمساهمة الفعّالة في تنفيذ مشروعات مشتركة.

كما أعلن وزير الدولة للإنتاج الحربي -وفقًا للتكليف الرئاسي- التركيز على توفير التركيبات اللازمة لترشيد استهلاك المياه في المساجد، على أن تبدأ المرحلة الأولى بتنفيذ المشروع في ١٠٠ مسجد في غضون ثلاثة أشهر كحد أقصى، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأعلى استهلاكًا للمياه.

واتفق الجانبان على تكليف مسئولين من الوزارتين للتنسيق المشترك، ومتابعة تنفيذ المشروع، بما يضمن تيسير العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة؛ لتحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفعالية.

حضر اللقاء من وزارة الإنتاج الحربي المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي؛ والمهندس محمد شرين شحاتة، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير؛ والسيد محمد صقر، المستشار الإعلامي للوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى جانب عدد من رؤساء الشركات التابعة للوزارة.

ومن جانب وزارة الأوقاف حضر الدكتور عبد الله حسن، مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة؛ واللواء عمرو شكري، الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف؛ والأستاذ رفيق القاضي، مدير عام المكتب الفني؛ والأستاذ محمد عرابي، مدير عام العلاقات العامة والمراسم؛ والمهندسة إيمان عاشور، بالإدارة العامة للشئون الهندسية.

اختُتم اللقاء بتأكيد أهمية التعاون المستمر بين الوزارتين، لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، وتنفيذ المشروعات المشتركة، ما يخدم مصلحة الوطن ويعزز الاستدامة في استخدام الموارد.

يأتي هذا التعاون في سياق حرص الوزارتين على تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، والعمل على تحقيق التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.