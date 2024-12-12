تشكيل روما الرسمي أمام سبورتينج براجا في الدوري الأوروبي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن كلاوديو رانييري مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره سبورتينج براجا البرتغالي بعد قليل بستاد الاولمبيكو ضمن منافسات الجولة 6 من الدوري الأوروبي.

موعد مباراة روما وسبورتينج براجا

وتنطلق صافرة بداية مباراة روما وسبورتينج براجا مساء اليوم في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة والساعة 8:45 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:45 بتوقيت أبوظبي.

txt

عاجل.. استبعاد مصطفى شوبير من القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل حارس في إفريقيا

txt

حكم ينقذ حياة لاعب بدوري الدرجة الثانية بالفيوم بلع لسانه بالملعب

تشكيل روما أمام سبورتينج براجا

حراسة المرمى: سفيلار

خط الدفاع: مانشيني، هوميلس، نديكا، سعود.

خط الوسط: بيسيلي، كونيه، زاليفسكي.

خط الهجوم: سولي، بيلجريني، ديبالا.

القنوات الناقلة لمباراة روما وسبورتينج براجا

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

الدوري الأوروبي براجا البرتغالي تشكيل روما الرسمي تشكيل روما روما الإيطالي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. استبعاد مصطفى شوبير من القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل حارس في إفريقيا

عاجل- «حلقة الوصل الأخيرة».. سوليفان يسافر إلى الدوحة والقاهرة لإنهاء مفاوضات غزة ( هنا التفاصيل)

صورة.. ياسمين صبري تؤدي مناسك العمرة

عاجل.. نادي الفتح السعودي يعلن تعاقده مع البرتغالي جوزيه جوميز مديرًا فنيًا للفريق

الوساطة التركية تنجح في الوصول لاتفاق تاريخي بين إثيوبيا والصومال (تفاصيل)

وائل جمعة يدعم الأهلي قبل مواجهة باتشوكا في كأس التحدي

شيخ الأزهر يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر المشيخة

تشيلسي يكتسح أستانا بثلاثية في دوري المؤتمر الأوروبي