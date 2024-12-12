تشكيل روما الرسمي أمام سبورتينج براجا في الدوري الأوروبي

أعلن كلاوديو رانييري مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره سبورتينج براجا البرتغالي بعد قليل بستاد الاولمبيكو ضمن منافسات الجولة 6 من الدوري الأوروبي.

موعد مباراة روما وسبورتينج براجا

وتنطلق صافرة بداية مباراة روما وسبورتينج براجا مساء اليوم في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة والساعة 8:45 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:45 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل روما أمام سبورتينج براجا

حراسة المرمى: سفيلار

خط الدفاع: مانشيني، هوميلس، نديكا، سعود.

خط الوسط: بيسيلي، كونيه، زاليفسكي.

خط الهجوم: سولي، بيلجريني، ديبالا.

القنوات الناقلة لمباراة روما وسبورتينج براجا

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.