وزير الأوقاف ينعى وفاة حافظة كتاب الله المتسابقةَ سعاد رجب المزين ووالدتها

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المتسابقةَ سعاد رجب
المتسابقةَ سعاد رجب المزين، رحمة الله عليها

بقلوب مؤمنة بقضاء الله الذي لا رادّ لقضائه، وبعقول مسلِّمة بحكمة الرحيم الذي وَسِعَتْ رحمتُه كلَّ شيء؛ ينعى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وقيادات الوزارة ومنسوبوها المتسابقةَ سعاد رجب المزين، ابنة محافظة البحيرة، ووالدتها الكريمة، السيدة عبير، اللتين وافتهما المنية إثر حادث أليم وهما في طريق العودة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم.

وإن الوزارة إذ تنعى لأهل القرآن حافظةً مُجيدة، ماهرة كريمة؛ وأمًا رؤومًا حليمة؛ وإذ تستشفع للفقيدتين عند ربّ العالمين بالقرآن الكريم وبالسعي في سبيل العلم، فإن الألسنة تلهج بالدعاء لهما أن يجعلهما الله من المقربين، وأن تغشاهما ملائكة الرحمة بروح وريحان، وأن يُسكنهما اللهُ نعيمَ الجنان، وأن يلهم ذويهما من الأقارب وأهل القرآن الصبرَ والسلوان.

وإيمانًا من الوزير بمعنى التضامن، ويقينًا منه بواجب التآزر، فقد أمر بصرف منحة عاجلة قيمتها ٢٥ ألف جنيه مصري للأسرة المحتسبة، سائلًا العليّ القدير أن يجمع الفقيدتين بالأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحَسُن أولئك رفيقًا.
إنا لله وإنا إليه راجعون

أسامة الأزهري وزير الأوقاف القرآن الكريم صرف منحة مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم سعاد رجب المزين

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