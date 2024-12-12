وزير الخارجية يعقد لقاءً مع شبكة تليفزيون الصين الدولية “CGTN” الناطقة باللغة العربية

أخبار مصر
بوابة الفجر

عقد  الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة،  اليوم الخميس، لقاءً إعلاميًا مع "شبكة تليفزيون الصين الدولية" “CGTN” العربية، وذلك على هامش الزيارة الثنائية التي يقوم بها إلى بكين.

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات المصرية-الصينية، والحرص المشترك من الجانبين على تطويرها اتساقًا مع ترفيع العلاقات لـ "مستوي الشراكة الاستراتيجية الشاملة" عام ٢٠١٤، والاحتفال بمرور عشرة أعوام على تدشينها خلال العام الجاري.  

استعرض السيد وزير الخارجية خلال اللقاء موقف مصر ازاء القضايا الاقليمية الضاغطة، في ظل التحديات الجسيمة العديدة بالشرق الأوسط.

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