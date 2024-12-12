اختتام فعالية ترويجية لبطولة كأس القارات للأندية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


اختُتمت مساء اليوم فعالية ترويجية لبطولة كأس القارات للأندية FIFA قطر 2024 والتي تضمنت عرضًا لكؤوس البطولة في بلاس فاندوم مول، ما أتاح فرصة فريدة للجماهير لالتقاط الصور التذكارية وقضاء أوقات ممتعة.

وانطلقت البطولة يوم أمس 11 ديسمبر، في لقاء انتهى بتتويج نادي باتوشكا المكسيكي  بكأس ديربي الأمريكتين FIFA قطر 2024، بعد تغلبه على بوتافوغو البرازيلي بثلاثة أهداف دون رد، ليحجز بذلك بطاقة الصعود إلى المنافسة التي ستجمعه مع الأهلي المصري في كأس التحدي FIFA قطر 2024 يوم السبت المقبل 14 ديسمبر في استاد 974، وهي المواجهة الحاسمة التي ستحدد النادي الذي سيلتقي عملاق أوروبا ريال مدريد في استاد لوسيل الأيقوني على الطريق للتتويج بكأس القارات للأندية FIFA قطر 2024 في 18 ديسمبر، والذي يوافق الذكرى السنوية الثانية على استضافة النهائي التاريخي لكأس العالم قطر 2022.  

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وقد أعدت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة برنامجًا للفعاليات الترفيهية والثقافية قبل انطلاق المباراة، ما يتيح للمشجعين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة المشوقة في مناطق المشجعين المحيطة بالاستاد.

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