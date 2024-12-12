الغرف التجارية: أسواق اليوم الواحد تعمل على توفير السلع بأسعار مخفضة

الاقتصاد
بوابة الفجر

صرح متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير السلع الاستهلاكية من خلال أسواق اليوم الواحد ومعارض السلع، بالتعاون مع وزارة التموين ودعم التجار.


 

وأكد بشاي، خلال مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الفضائية اليوم الخميس، أن المبادرات والمعارض التي تدعمها الوزارات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، وتعكس التعاون بين الجهات الحكومية لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة وجودة عالية.


 

وأشار إلى أن أسعار السلع في أسواق اليوم الواحد والمعارض تقل بنسبة تتراوح بين 25% و30% مقارنة بالأسواق التقليدية، مع الحفاظ على جودة المنتجات، وهو ما يفسر الإقبال الكبير من المواطنين على تلك الأسواق.


 

وأوضح أن هذه الأسواق والمعارض تستهدف جميع المحافظات، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، حيث تساهم في تقليل حلقات التداول الوسيطة، مما يضمن وصول السلع مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.


 

يُذكر أن أسواق اليوم الواحد تلقى رواجًا كبيرًا في العديد من المحافظات، حيث تُعرض فيها السلع الأساسية، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والخضروات والفواكه، بأسعار مخفضة تناسب مختلف شرائح المجتمع.

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