شيخ الأزهر يستقبل وزير المالية بمقر المشيخة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أحمد كوجك، وزير المالية؛ لمناقشة المتطلبات الماليَّة المتعلقة بقطاعات الأزهر المختلفة، وسبل تعزيز الدعم المادي بما يناسب استمرار كل قطاع في تحقيق المهام المنشودة.

وخلال اللقاء، أكد الإمام الأكبر خصوصية رسالة الأزهر وأهميتها، وبخاصة في ظل التحديات المعاصرة، والغزو الثقافي الذي يستهدف التغلغل في كل أركان المجتمع وإقصاء منظومة القيم الدينيَّة والأخلاقيَّة، وهو ما يتطلَّب مضاعفة الجهود لتحصين الشباب والنشء ونشر القيم ومواجهة طوفان الغزو الثقافي الغربي.

من جانبه، عبَّر وزير المالية عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لدوره في نشر صحيح الدين الإسلامي، مؤكدًا توجه الدولة بكامل هيئاتها ووزارتها لدعم الأزهر في أداء رسالته؛ باعتباره أحد أبرز المنارات العلمية للعلوم الشرعية والعربية حول العالم.