الإجازات الرسمية للعام الميلادي الجديد 2025
15 مناسبة..تعرف على الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر لعام 2025 قبل بداية العام
15 مناسبة.. تعرف على الإجازات الرسمية لعام 2025 قبل بداية العام.
تتبقي أيام قليلة على نهاية العام الميلادي 2024، حيث يفصلنا عن العام الجديد 18 يوم فقط، ومن المقرر أن يبدأ العام الجديد يوم الأربعاء من الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر.
ومن المعتاد أن أول ما يبحث عنه الناس في العام الميلادي الجديد هو مواعيد الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر التي يحصل عليها العاملون في القطاع الحكومي والخاص، بجانب العطلات الأسبوعية، الجمعة والسبت من كل أسبوع.
وفيما يلي نستعرض لكم خلال السطور التالية مواعيد الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر للعام الميلادي الجديد.
الإجازات الرسمية لعام 2025
- 7 يناير الثلاثاء عيد الميلاد المجيد.
- 25 يناير السبت ثورة 25 يناير.
- 30 مارس الأحد عيد الفطر المبارك.
- 31 مارس الإثنين أجازه عيد الفطر المبارك.
- 21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم.
- 25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء.
- 1 مايو الخميس عيد العمال.
- 5 يونيو الخميس أجازه يوم وقفة عرفات.
- 6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك.
- 7 يونيو السبت أجازه عيد الأضحى المبارك.
- 26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.
- 30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.
- 23 يوليو الأربعاء عيد الثورة.
- 4 سبتمبر الخميس المولد النبوي الشريف.
- 6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة المصرية.