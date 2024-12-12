15 مناسبة..تعرف على الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر لعام 2025 قبل بداية العام

الإجازات الرسمية للعام الميلادي الجديد 2025

15 مناسبة.. تعرف على الإجازات الرسمية لعام 2025 قبل بداية العام.

تتبقي أيام قليلة على نهاية العام الميلادي 2024، حيث يفصلنا عن العام الجديد 18 يوم فقط، ومن المقرر أن يبدأ العام الجديد يوم الأربعاء من الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر.

ومن المعتاد أن أول ما يبحث عنه الناس في العام الميلادي الجديد هو مواعيد الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر التي يحصل عليها العاملون في القطاع الحكومي والخاص، بجانب العطلات الأسبوعية، الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وفيما يلي نستعرض لكم خلال السطور التالية مواعيد الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر للعام الميلادي الجديد.

الإجازات الرسمية لعام 2025

إجازات عام 2025