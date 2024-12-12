بسعة 5 آلاف طن.. صومعة دمنهور تعزز مخزون البلاد من القمح

الاقتصاد
بوابة الفجر

أشاد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإمكانات المتطورة لصومعة دمنهور التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين في محافظة البحيرة، التي تسهم بشكل كبير في الحفاظ على جودة الحبوب وتلبية الاحتياجات الاستراتيجية للمطاحن والمخابز.


 

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوزير، برفقة الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ البحيرة، حيث تابع سير العمل في الصومعة واطلع على آليات استلام وتخزين الأقماح باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية.


 

شارك في الجولة عدد من المسؤولين، منهم اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، الدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الدكتور أشرف صادق رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، أحمد عصام معاون الوزير، ومحمد رجب وكيل وزارة التموين بمحافظة البحيرة.


 

وتُعد صومعة دمنهور واحدة من أبرز المنشآت التخزينية في المحافظة، حيث تضم 12 خلية تخزين بسعة 5000 طن لكل منها، ليصل إجمالي السعة التخزينية إلى 60 ألف طن، مما يعزز قدرتها على استقبال وتخزين كميات كبيرة من الأقماح بكفاءة عالية.


 

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة مستمرة في تطوير البنية التحتية للصوامع بهدف زيادة قدرتها التخزينية بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب وتأمين الاحتياجات الغذائية للمواطنين. كما أوضح أن الصوامع الحديثة تسهم بشكل كبير في تقليل الفاقد من الحبوب وتحسين كفاءة التخزين.


 

وشدد الوزير على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استمرارية العمل بكفاءة داخل الصوامع، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتوسيع منظومة الصوامع في جميع المحافظات لتعزيز الاستقرار الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلي.


 

من جانبهم، أعرب القائمون على صومعة دمنهور عن شكرهم لزيارة الوزير والمحافظ، مؤكدين التزامهم بتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية لضمان جودة وسلامة الحبوب المخزنة وتلبية احتياجات الوزارة والمستهلكين.

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