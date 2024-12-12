وائل جمعة يدعم الأهلي قبل مواجهة باتشوكا في كأس التحدي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حرص وائل جمعة، كابتن الأهلي السابق، على زيارة اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم، الموجودة في قطر استعدادًا لخوض مباراة باتشوكا المكسيكي على كأس التحدي المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد «974».

وحرص المهندس خالد مرتجي، المكلف بمهام نائب الرئيس، والمنسق للعام للبعثة والدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة المرافق للبعثة، والكابتن محمد رمضان المدير الرياضي، على الترحيب بنجم الفريق السابق، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب الإرسال.

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جاءت زيارة كابتن الأهلي السابق لدعم الفريق والاطمئنان على البعثة قبل مباراة كأس التحدي، التي يصعد من خلالها الفائز إلى مواجهة ريال مدريد بطل أوروبا، في نهائي كأس القارات للأندية.

كان الأهلي قد تأهل إلى كأس التحدي بعد الفوز على العين الإماراتي، فيما فاز فريق باتشوكا المكسيكي على بوتافوجو البرازيلي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس بديربي الأمريكتين.

الدكتور محمد شوقي الدوري الأوروبي المهندس خالد مرتجي باتشوكا المكسيكي
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وائل جمعة يدعم الأهلي قبل مواجهة باتشوكا في كأس التحدي

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