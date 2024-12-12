تشيلسي يكتسح أستانا بثلاثية في دوري المؤتمر الأوروبي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق أستانا بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم.

وانطلقت أحداث مباراة تشيلسي ضد أستانا، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث مباراة تشيلسي ضد أستانا في دوري المؤتمر فالأوروبي

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث مباراة تشيلسي ضد أستانا، بمحاولات هجومية من جانب لاعبي البلوز، من أجل تسجيل هدف مبكر.

وفي الدقيقة 14 من الشوط الأول، تمكن اللاعب مارك جويو نجم فريق تشيلسي من تسجيل هدف التقدم في شباك أستانا، بعد تمريرة من نيتو.

وأضاف ألكسندر ماروتشكين لاعب فريق تشيلسي الهدف الثاني في الدقيقة 18 بأسيست جديد من نيتو.

ثم أحرز ريناتو فيجا الهدف الثالث لصالح فريق تشيلسي في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، بتمريرة متقنة من هال.

ومع الدقيقة 45 قلص اللاعب توماسوف الفارق بتسجيل الهدف الأول لصالح أستانا، بعد تمريرة من زميله بارتوليتش.

وانتهت أحداث مباراة تشيلسي ضد أستانا، بفوز البلوز بثلاثية مقابل هدف وحيد، في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.