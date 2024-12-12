موعد مران الأهلي الختامي لمواجهة باتشوكا المكسيكي

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي في السادسة مساء غد بتوقيت قطر، على استاد «974» الذي يستضيف مباراة الفريق في كأس التحدي أمام باتشوكا المكسيكي يوم السبت المقبل.

موعد مران الأهلي الختامي 

ويتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران، وفقًا لقواعد بطولة كأس القارات للأندية.

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وائل جمعة يدعم الأهلي قبل مواجهة باتشوكا في كأس التحدي

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ويخوض الأهلي مباراة كأس التحدي يوم السبت المقبل أمام باتشوكا، ويتأهل الفائز من المباراة لمواجهة ريال مدريد بطل أوروبا في نهائي بطولة كأس القارات للأندية، المقرر له يوم 18 ديسمبر الجاري على استاد لوسيل.

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