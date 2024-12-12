صورة.. ياسمين صبري تؤدي مناسك العمرة

شاركت الفنانة ياسمين صبري عبر حسابها علي موقع إنستجرام، صور من أحدث ظهور لها عقب أدائها مناسك العمرة.

ياسمين صبري تؤدي أدائها مناسك العمرة

وظهرت ياسمين صبري في الحرم المكي عقب أدائها لمناسك العمرة، وعلقت: «اللهم اكتب لي من الأرزاق أجملها، ومن الأخلاق أطيبها، ومن نور نورك، وارزقني حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربني إلى حبك، وجعلني من اعز عبادك، واجعلني مباركة كلها وارزقني الفردوس الأعلي، يا حبيب الروح يا الله».

أحدث أعمال ياسمين صبري

ومن ناحية أخرى، تشارك ياسمين صبري في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل ضل حيطة، بطولة سلوى عثمان وعابد عناني وأحمد فؤاد سليم وثراء جبيل، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج إبراهيم فخر، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، تظهر خلاله ياسمين بشخصية ربة منزل تمر بالعديد من التحولات وتعاني من أزمات عديدة في حياتها، وتتكون عائلة ياسمين من أحمد فؤاد سليم الذي يلعب دور والدها وسلوى عثمان التي تظهر بشخصية والدتها، فيما يلعب عابد عناني دور شقيقها، وتقدم غفران محمد شخصية شقيقة ياسمين ضمن الأحداث.

آخر أعمال ياسمين صبري

وكان آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل «رحيل»، وجسدت شخصية فتاة تنتمي لأسرة من الطبقة المتوسطة، حيث تعيش في أحد الأحياء الشعبية وتواجه الكثير من الصعوبات والتحديات في إطار من الدراما والتشويق، وتتصاعد الأحداث وتدخل السجن، وشارك في بطولته كل من: محمد كيلاني، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمد مهران، ومي القاضي، ولبنى ونس، وحازم سمير وآخرين، من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج محمد عبد السلام.

وأيضا شاركت في فيلم أبو نسب، من بطولة الفنان محمد إمام، إلى جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، حاتم صلاح ومن أبرز ضيوف الشرف ماجد المصري، وشيكو والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.