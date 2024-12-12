مسيرة رياضية بسكاكا بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034

أطلقت جمعية حراك الرياضية بمنطقة الجوف مسيرة رياضية للمشي بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034، وذلك على الممشى الذي يربط طريق الملك سعود بمنتزه القرعا الجبلي في سكاكا.

وشارك في المسيرة ما يزيد عن 200 رياضي ورياضية، إضافة إلى الفرق الطلابية ومجموعات الدراجات النارية وأندية العروبة والقلعة والانطلاق والجندل ونادي الجوف لذوي الإعاقة ومركز التدريب الإقليمي بالجوف.

كما شارك في تنظيم المسيرة الجهات الأمنية بمساندة الجهات الصحية وقطاعات مختلفة