“ندرس كل الخيارات”.. أول تعليق لحزب الله على الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان

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شعار حزب الله اللبناني - أرشيفية

أكد النائب في البرلمان اللبناني حسن فضل الله أن المقاومة اللبنانية تدرس كل الخيارات وتضع كل الاحتمالات للتصدي للخروقات الإسرائيلية.

وقال فضل الله: "العدو الاسرائيلي يستغل فرصة الستين يوما ليبقي حالة التوتر والقلق في المنطقة الحدودية جنوب لبنان بهدف فرض واقع جديد على هذه المنطقة".

وأضاف: "هناك مسؤولية مباشرة تقع على الدولة والجيش اللبناني وقوات اليونيفيل ولجنة المراقبة وهم مطالبون بوضع حد لهذه الخروقات والتصدي لها".

وتابع: "أيا تكن الاعتداءات الاسرائيلية لن تمنعنا من إعادة الناس إلى الجنوب وإعمار الجنوب وضخ الحياة في منطقة الحدود جنوب لبنان".

كما أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في وقت سابق من اليوم أن الغدر الإسرائيلي الموصوف في بلدة الخيام الجنوبية يخالف كل التعهدات التي قدمتها الجهات الراعية لاتفاق وقف النار.

ويواصل الجيش الإسرائيلي بذلك خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار بينه وبين "حزب الله" اللبناني الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024. حيث شن الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء، عدة غارات على جنوب لبنان، أدت إلى مقتل 5 أشخاص

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