وكيل الأزهر ينعى وفاة الطَّالبة سعاد رجب المزين

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وكيل الأزهر دكتور
وكيل الأزهر دكتور محمد الضويني

نعى وكيل الأزهر أ. د محمد الضويني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وفاة الطالبة سعاد رجب. 

قائلا: أتقدَّم بخالص التعازي والمواساة لأسرة ابنتنا الحافظة لكتاب الله -عز وجل- الطَّالبة سعاد رجب المزين، الطالبة بمعهد فتيات إدفينا الأزهري بمنطقة البحيرة الأزهرية، التي وافتها المنيَّة ووالدتها إثر حادث أليم خلال عودتهما من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم. نسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يرحمهما رحمةً واسعةً، ويسكنهما الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يربط على قلوب أهلهم وذويهم ويرزقهم الصبر والسُّلوان.

{إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ}.

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