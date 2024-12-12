الأوراق المطلوبة للحصول على تابلت مدرسي جديد

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بوابة الفجر

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخطوات والإجراءات اللازمة لتأمين التابلت المدرسي لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، وذلك في حالات الفقد، الإصلاح، أو الاستبدال.

الإجراءات المتبعة للتأمين على التابلت المدرسي لطلاب الثانوية

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الإجراءات التي اتخذتها للتأمين على أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت المدرسة) لطلاب مرحلة الثانوي العام (الأول الثانوي - الثاني الثانوي - الثالث الثانوي).

يأتي ذلك تيسيرًا على أولياء أمور الطلاب الذين يرغبون في استبدال الجهاز اللوحي (التابلت المدرسي) في حالات الفقد والاستبدال والإصلاح.

الأوراق المطلوبة للحصول على تابلت مدرسي جديد

أوضحت الوزارة، الأوراق المطلوبة للحصول على تابلت مدرسي جديد، في حالات الفقد، على النحو التالي:

- أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب.
- صورة شهادة ميلاد للطالب.
- صورة البطاقة الرقم القومى لولى الأمر.
- صورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت.
- صورة معتمدة لمحضر الشرطة من قسم الشرطة والنيابة.
- صورة إيصال تأمين التابلت لجميع الأعوام الدراسية.
- صورة إيصال المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي.
- الرسوم الإدارية ويتم دفعها بالفيزا.

خطوات استلام تابلت مدرسي جديد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات استلام تابلت مدرسي جديد (في حالات الفقد أو الاستبدال)، والتي تأتي على النحو التالي:

- التوجه إلى مقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
- تقديم مستندات استعاضة الجهاز اللوحي (المدرسي).
- سداد قيمة التغطية التأمينية والرسوم الإدارية حسب نوعية الجهاز.
- تسليم ولي الأمر خطاب موجه إلى مديرية التربية والتعليم لتسلم التابلت البديل.

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