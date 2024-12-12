أعلن البنك المركزي المصري، عن إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تفعيل خدمة أبل باي (Apple Pay) كخطوة أولى.

تهدف هذه الخدمات إلى تعزيز استخدام الهواتف المحمولة لإتمام المعاملات المالية الرقمية بطريقة سريعة وآمنة، مما يواكب التوجه العالمي نحو التحول الرقمي.

مميزات خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الموبايل وخدمة Apple Pay

تتيح خدمة ترميز بطاقات الدفع إضافة نسخة رقمية من البطاقة على تطبيقات الهاتف المحمول، مما يمكن العملاء من:

- إتمام عمليات الشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية (POS) أو عبر الإنترنت.

- التصديق على المدفوعات باستخدام الخصائص البيومترية (مثل بصمة الوجه أو الإصبع)، دون الحاجة لإدخال الرقم السري.

- تحسين تجربة المستخدم في الدفع الإلكتروني دون استخدام بيانات البطاقة الأصلية، مما يعزز الأمان.

تأثير متوقع على السوق المالية الرقمية

من المتوقع أن تسهم الخدمة في زيادة معاملات الدفع الإلكتروني عبر نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، وتشير التقديرات إلى:

- ارتفاع قيمة معاملات نقاط البيع الإلكترونية إلى 640 مليار جنيه بنهاية 2024، بنسبة نمو 280% مقارنة بعام 2021.

- زيادة قيمة معاملات التجارة الإلكترونية إلى أكثر من 180 مليار جنيه بحلول 2024، مقارنة بـ 29 مليار جنيه في 2021، بنمو يتجاوز 500%.

التعاون مع شركاء دوليين ومحليين

يتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع الشركات العالمية مثل فيزا وماستركارد ومنظومة الدفع الوطنية ميزة، وشركة أبل المصنعة للهواتف الذكية.

كما شارك في التنفيذ عدد من البنوك المصرية ومقدمي تطبيقات الدفع عبر الهواتف المحمولة وشركات التكنولوجيا المالية، بهدف تحقيق التكامل بين الأنظمة المحلية والدولية وضمان توسع نطاق خدمات الدفع الرقمي في مصر، مما يعزز ثقة العملاء ويزيد من استخدام المدفوعات الإلكترونية.

أهمية الخطوة للمجتمع

تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد الورقي، مما يسهم في تحقيق الشمول المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، ويؤكد التزام البنك المركزي المصري بقيادة التحول الرقمي في القطاع المصرفي.