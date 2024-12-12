المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يعزز دوره في دعم أهالي شمال سيناء

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واعظة من وزارة الأوقاف
واعظة من وزارة الأوقاف المصرية

قامت واعظات وزارة الأوقاف بزيارة ميدانية إلى محافظة شمال سيناء، وقدم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية دورًا بارزًا من خلال تقديم إصداراته المتميزة إلى أهالي المحافظة، إذ حملت الواعظات رسالة سلام وأمن إلى جميع أبناء الوطن، مؤكدات أن سيناء أرض الخير والكرم والاستقرار.

وأكدت الواعظات تفاعل المجتمع السيناوي مع القيم الإيجابية التي تم تسليط الضوء عليها من خلال زيارات ميدانية شملت معارض إنتاجية وأسواق العريش. وناقشت الواعظات موضوعات فقهية مهمة مثل الأمانة في المعاملات، وعدم التطفيف، وضرورة الصدق مع التجار والبائعين.

أهدى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عددًا من المصاحف من إصداراته المتميزة لقيادات جامعة العريش، بما في ذلك رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وعقدت الواعظات محاضرات علمية وثقافية بكليات الجامعة، تناولت قضايا الأسرة ودور المرأة في بناء المجتمع، ما لاقى استحسانًا واسعًا من الحضور.

وفي مبادرة اجتماعية رائدة، دعمت الواعظات دار الرعاية المتكاملة للأيتام، ووزعن ٣٠٠ نسخة من مجلة الفردوس، إحدى إصدارات المجلس الأعلى،  تشجيعًا للأطفال، وتمثل هذه المبادرة جزءًا من جهود الوزارة في ترسيخ قيم التكافل وبناء الإنسان.

اختتمت القافلة الدعوية أنشطتها بتعزيز التواصل مع طلاب المدارس والجامعات ومراكز الشباب، مؤكدة أن أبناء سيناء يمثلون نموذجًا مشرفًا للوطن، وأثنى رئيس جامعة العريش على الجهود المبذولة، مشيدًا بإصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبمبادرة «عودة الكتاتيب» التي أطلقتها الوزارة لتعزيز القيم الإسلامية السمحة بين الأجيال.

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