أبرزهم أمير كرارة وأسماء جلال.. بدء توافد النجوم على ريد كاربت ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

شهد ختام الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة حضورًا كبيرًا من النجوم المصريين والعالميين، كان من بين الحضور عدد من الأسماء البارزة مثل أمير كرارة، مايان السيد، ناهد السباعي، محمد كريم، ماجد المصري، جميلة عوض، وعصام عمر، كما تواجد أيضًا النجوم العالميون مثل التركية توبا بويوكوستن، بالإضافة إلى العديد من النجوم الآخرين مثل أحمد مجدي وأسماء جلال.

هذا الحدث السينمائي الكبير يأتي في إطار تعزيز الحضور الفني العربي على الساحة العالمية، حيث شهد عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة التي تجمع بين الإبداع العربي والدولي.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة انطلق تحت شعار "للسينما بيت جديد"، ليعكس التزام المهرجان بدعم السينما العربية والعالمية، من أبرز ميزات هذه الدورة هو عرض 49 فيلمًا حصريًا عالميًا ومن الشرق الأوسط، منها 10 أفلام تُعرض لأول مرة عالميًا، بالإضافة إلى 43 فيلمًا من منطقة الشرق الأوسط يُعرض لأول مرة في المهرجان، هذا التنوع في العروض يعكس المكانة المتزايدة للمهرجان كمحطة مهمة لصناعة السينما في المنطقة، حيث يجذب أعمالًا سينمائية متميزة من مختلف أنحاء العالم.

في الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، تم عرض قرابة 125 فيلمًا من 50 دولة، حيث قدمت الدورة مجموعة متميزة من الأفلام التي تشمل العروض العالمية الأولى، وقد تم التركيز بشكل خاص على إبراز المواهب الصاعدة من السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



كما يُعد هذا العدد الكبير من الأفلام علامة على التنوع والاهتمام الكبير بصناعة السينما المحلية والدولية، مما يعزز من مكانة المهرجان كمحور ثقافي وفني مهم في المنطقة.