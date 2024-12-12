نائب محافظ الدقهلية يتابع أعمال رفع كفاءة وتطوير المنطقة الصناعية بجمصه



تفقد الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ بجولة المنطقة الصناعية، تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمتابعة سير العمل في رفع كفاءة وتطوير المنطقة الصناعية بجمصة وتوفير سبل الدعم اللازم للمستثمرين والعاملين فيها،حيث تابع انطلاق أعمال شركة نظافة للعمل بالمنطقة الصناعية بجمصة للمساهمة فى رفع مستوى أداء النظافة العامة وتوفير بيئة نظيفة وصورة بصرية لائقة للمستثمرين والعاملين،حيث تم التعاقد مع شركة لتقديم خدمات جمع ونقل المخلفات.

وأوضح نائب محافظ الدقهلية إنه وفقا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تم دعم الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية ب 50 صندوق لجمع القمامة كمرحلة أولى وسيارة حمولة 5 طن قلاب للمساهمة في رفع كفاءة النظافة العامة بالمنطقة،وتم وضع خطة نظافة تشمل المنطقة الصناعية بأكملها ومراقبتها بواسطة غرفة تحكم تعمل بالذكاء الاصطناعي عن طريق شبكة بها 32 كاميرا مراقبة.

كما تفقد نائب المحافظ اصطفاف معدات ومهام النظافة العامة بجهاز المنطقة الصناعية بجمصه،كذلك منظومة الأمن بالمنطقة للوقوف على أداء الشركة،وتم التنبيه على استمرار أعمال المتابعة على البوابات وتكليف عناصر أمن من الشباب لتقديم أفضل خدمة.

كذلك تابع "العدل" أعمال إزالة مواسير الصرف الخرسانية المخالفة والتي تم وضعها وأثرت على كفاءة شبكات الصرف الصحي وفقا لتقرير لجان التفتيش والمتابعة التى قامت بالمعاينة على الطبيعة،وتفقد مصنع أجرو جرين لتصدير الحاصلات الزراعية وتابع خطوط الإنتاج وكفاءة العاملين في الأداء وأوصى بتطوير ورفع كفاءة الجزر الوسطى أمام المصانع.

جاء ذلك بحضور العميد محمود حمدى رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية، ومحمد عبداللطيف نائب رئيس جهاز المنطقة الصناعية، ومحمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة،والدكتور عماد النجار مدير إدارة البيئة،والأستاذ فهمي علام وكيل الإدارة المتكاملة،والمهندس محمود فتحى رئيس مجلس إدارة الشركة المسئولة عن نظام كاميرات تأمين وغرفة عمليات المنطقة الصناعية، والأستاذ عبدالمجيد صبري مدير شركة الأمن بالمنطقة الصناعية،والأستاذ محمود شامخ مدير شركة النظافة بالمنطقة الصناعية.