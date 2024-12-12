جامعة أسيوط تُنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع تحت عنوان معًا لبناء مجتمعات مستدامة

نظّمت كلية الخدمة الإجتماعية بجامعة أسيوط اليوم الخميس احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للتطوع تحت عنوان معًا لبناء مجتمعات مستدامة بالتعاون مع مركز دعم المجتمع المدنى بالجامعة.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة وبحضور الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان عبدالعال عميد الكلية، والدكتورة راندا محمد سيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على حرص الجامعة على الاحتفال باليوم العالمى للتطوع، والذي يوافق 5 من ديسمبر من كل عام؛ بهدف تعزيز الوعى حول أهمية العمل التطوعي، وتشجيع الأفراد، والمجتمعات على المشاركة فى الأنشطة التطوعية، التى تسهم فى تطوير وخدمة المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا على أهمية مشاركة الشباب في العمل التطوعي داخل المشروعات الخدمية والتنموية، مما يزيد من تعزيز شعورهم بالانتماء والمسؤولية تجاه المجتمع.

وأشاد الدكتور محمود عبدالعليم، بدور منظمات المجتمع المدني، والتى تُعد الشريان الذي يغذى المجتمع بروح التعاون، وتعزيز الشعور بالمسئولية المجتمعية، لافتًا: أن "مبادرة بداية" جمعت بين الأفراد، والمؤسسات؛ لتحفيز الطاقات الشبابية، ودعم الجهود التطوعية من أجل مستقبل أفضل، وتحقيقًا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وثّمنت الدكتورة إيمان عبدالعال، دور وحدة التطوع بالكلية، بوصفها منصة مشتركة بين الجامعة، ومؤسسات المجتمع المدنى بالجامعة، وخارجها، من أجل إعداد أجيال تترسخ لديهم قيم العطاء، والمسئولية الإجتماعية، والانتماء للدولة المصرية.

وأكدت الدكتورة راندا محمد سيد على أهمية العمل التطوعى، الذي يُعد أحد أشكال رأس المال الإجتماعى، موضحةً أن بيان مؤشر العطاء العالمى 2024 أشار إلى أن إجمالي المتطوعين شهريًا يقارب 862 مليون متطوعًا فى جميع أنحاء العالم، وأن 63% من المصريين يمتازون بمساعدة الآخرين بالوقت والجهد والمال.

وأشارت الدكتورة سناء زهران، إلى الميثاق الأخلاقي لوحدة التطوع بكلية الخدمة الاجتماعية، وتأكيد على تعزيز روح المسئولية الاجتماعية لدى المتطوعين، وحماية حقوق المتطوعين، وضمان توفير بيئة آمنة وداعمة لهم، إلى جانب محاور الميثاق الأخلاقي، والذى يشمل: المبادئ، والقيم الأساسية للتطوع، واجبات وحقوق المتطوعين، المسئوليات التنظيمية لوحدة التطوع.

وتضمنت الاحتفالية؛ جلسات نقاشية حول الأعمال التطوعية فى مجالات الطفولة، والمرأة، والأسرة، أدارها كلُ من الدكتور عبدالله فيصل، والدكتورة صابرين عربي، وتحدث فيها نخبة من ممثلى مؤسسات المجتمع المدنى ؛حول المبادرات التطوعية التى تركز على تمكين المرأة، وتأهيل الأسر؛ لخلق بيئة صحية تدعم التنمية المستدامة، والتماسك المجتمعى.

وكما تضمنت الاحتفالية؛ عرض فيديو لأنشطة، وإنجازات وحدة التطوع بكلية الخدمة الإجتماعية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى من خلال تقديم؛ القوافل التنموية، الأعمال الخيرية، والندوات العلمية لخدمة المجتمع.

وخرجت الاحتفالية بعددٍ من التوصيات أهمها نشر ثقافة العمل التطوعي من خلال الحملات، والمبادرات التوعوية، وبرامج التدريب، وإدراج موضوعات التطوع ضمن المناهج الدراسية؛ لخلق جيل واعٍ بأهمية التطوع، وإنشاء منصات إلكترونية لتسهيل التواصل بين المتطوعين، والجهات التى تحتاج إلى خدماتهم، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات توثق جهود العمل التطوعي لتكون مرجعًا للمبادرات المستقبلية، وتقييم أثر المبادرات لتحسينها وتطويرها، وتخصيص يومًا من كل عام لتكريم؛ المتطوعين، وإبراز جهودهم.

وجاءت الاحتفالية بتنظيم من الدكتورة صابرين عربي سعد مدير وحدة التطوع بالكلية، والدكتور عبدالله فيصل مدير مركز دعم المجتمع المدنى بالجامعة، والدكتور عصام بدرى أستاذ مساعد بالكلية،ومنسق الاحتفالية، وبحضور الدكتورة سناء زهران أستاذ مساعد بقسم التخطيط الاجتماعى بالكلية، والدكتورة زينب عبدالعال رئيس مجلس إدارة الجمعية النسائية بجامعة أسيوط، والدكتور محمد سامى نائب منسق عام مكتب حياة كريمة بأسيوط، والدكتور نصر الدين حمدى نائب رئيس جمعية عطاء بلا حدود، وأحمد المنصورى مدير وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة أسيوط وأسامة حسين مدير مكتب إنقاذ الطفولة بأسيوط، ومحمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بأسيوط، وإسراء عبدالجابر مدير هيئة بلان أسيوط، وبمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب