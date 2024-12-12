وادي دجلة يتعادل مع بلدية المحلة في دوري المحترفين

سيطر التعادل السلبي على مباراة وادي دجلة وبلدية المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر بمسابقة دوري المحترفين.



بدأت المباراة قوية من جانب فريق وادي دجلة ومحاولات على المرمي من أجل إحراز الهدف الأول.



وهدد بلدية المحلة مرمي وادي دجلة بكرة خطيرة كادت أن تكون هدفا.



وشهد الشوط الثاني استحواذ وسيطرة من جانب بلدية المحلة وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 86 ولكن أهدرها زايد



احتسب حكم اللقاء 7 دقائق وقت بدلًا من الضائع وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

التعادل يضيف نقطة واحده لكل فريق يرتفع رصيد وادي دجلة إلي النقطة 22 في المركز الثالث بينما وصل رصيد بلدية المحلة إلى النقطة 12 في المركز الرابع عشر.

وأدار تحكيم المباراة الحكم "أحمد الغندور وعاونه كلًا من:" مساعد أول " أحمد نوفل " مساعد ثاني "محمد عبدالمنعم " حكم رابع " محمد صبري ".