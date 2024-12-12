الدفاع الإسرائيلية تشتري طرادات من نوع "رشيف" محلية الصنع

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن إبرام اتفاقية لشراء خمسة طرادات من نوع "رشيف" محلية الصنع بقيمة إجمالية تبلغ نحو 780 مليون دولار (2.8 مليار شيكل).

وصادق المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، اللواء (احتياط) إيال زامير، اليوم الخميس في مقر الوزارة في تل أبيب على اتفاقية شراء عدة سفن جديدة.

وبموجب هذا العقد، ستحصل الوزارة على خمس طرادات من طراز "رشيف"، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 780 مليون دولار (2.8 مليار شيكل).

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن "اتفاقية الشراء حظيت بموافقة كل من لجنة المشتريات الوزارية واللجنة المشتركة لميزانية الدفاع في الكنيست.

وبموجب الاتفاق، ستنتج شركة أحواض بناء السفن الإسرائيلية السفن وتوردها للبحرية الإسرائيلية على مدى ست سنوات تقريبا، مع خيار إضافة سفن أخرى في المستقبل".

وعلق المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، اللواء (احتياط) إيال زامير، قائلا: "إن اتفاقية رشيف تمثل تكاملا بين الأولويات الأمنية والاقتصادية والصناعية، وستعزز هذه السفن الجديدة القدرات البحرية المتوسعة للبحرية الإسرائيلية".

وأضاف أن "تصنيعها محليا في إسرائيل سيحافظ على خط الإنتاج الاستراتيجي الحصري للسفن القتالية ويعزز الاستقلال التشغيلي والاستمرارية مع تأمين مئات الوظائف في إسرائيل".