الدفاع الإسرائيلية تشتري طرادات من نوع "رشيف" محلية الصنع

عربي ودولي
وزارة الدفاع الإسرائيلية
وزارة الدفاع الإسرائيلية - أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن إبرام اتفاقية لشراء خمسة طرادات من نوع "رشيف" محلية الصنع بقيمة إجمالية تبلغ نحو 780 مليون دولار (2.8 مليار شيكل).

وصادق المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، اللواء (احتياط) إيال زامير، اليوم الخميس في مقر الوزارة في تل أبيب على اتفاقية شراء عدة سفن جديدة.

وبموجب هذا العقد، ستحصل الوزارة على خمس طرادات من طراز "رشيف"، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 780 مليون دولار (2.8 مليار شيكل).

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن "اتفاقية الشراء حظيت بموافقة كل من لجنة المشتريات الوزارية واللجنة المشتركة لميزانية الدفاع في الكنيست.

وبموجب الاتفاق، ستنتج شركة أحواض بناء السفن الإسرائيلية السفن وتوردها للبحرية الإسرائيلية على مدى ست سنوات تقريبا، مع خيار إضافة سفن أخرى في المستقبل".

وعلق المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، اللواء (احتياط) إيال زامير، قائلا: "إن اتفاقية رشيف تمثل تكاملا بين الأولويات الأمنية والاقتصادية والصناعية، وستعزز هذه السفن الجديدة القدرات البحرية المتوسعة للبحرية الإسرائيلية".

وأضاف أن "تصنيعها محليا في إسرائيل سيحافظ على خط الإنتاج الاستراتيجي الحصري للسفن القتالية ويعزز الاستقلال التشغيلي والاستمرارية مع تأمين مئات الوظائف في إسرائيل".

الدفاع الإسرائيلية ميزانية الدفاع الكنيست

الأكثر قراءة

من بينهم إلغاء فقرة التحكيم.. تعرف على قرارات المجلس الأعلى للإعلام

البورصة المصرية تختتم تعاملات الخميس باللون الأخضر مع تباين أداء الأسهم

15 مناسبة..تعرف على الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر لعام 2025 قبل بداية العام

مخاوف من انفجار طائفي جديد في لبنان: "طرابلس في عين العاصفة"

مرموش على دكة البدلاء.. تشكيل فرانكفورت الرسمي ضد ليون في الدوري الأوروبي

من الراية إلى الصفارة عودة مثيرة للجدل.. حكم كفر الشيخ يشارك رغم قرار إيقافه

بعد 20 عامًا من السجن السلطات الأمريكية تطلق سراح أخ غير شقيق لخالد مشعل

وزير الأوقاف يلتقي وزير الإنتاج الحربي ويعقدان اجتماعًا مشتركًا بالعاصمة الإدارية