شوقي غريب يُعلن تشكيلة غزل المحلة الرسمية أمام زد في كأس الرابطة

الفجر الرياضي
غزل المحلة
غزل المحلة

أعلن شوقي غريب المدير الفني لفريق غزل المحلة في أولى مبارياته تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ومنافسه زد،  في المباراة التي من المقرر لها أن تجمع بين الفريقين اليوم الخميس في كأس الأندية المصرية للمحترفين.

وتنطلق صافرة بداية أحداث المباراة على ملعب المحلة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم في نسختها الرابعة.

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تشكيل غزل المحلة الرسمي ضد زد

  • حراسة المرمى: عامر عامر.
  • خط الدفاع:الجزار، حكم، كاستلو.
  • خط الوسط:عموري، توريه، بن شرقي، حميدو.
  • خط الهجوم:حمدي ذكي، عبده يحيى، بن حمودة.

ويقع غزل المحلة ومنافسه زد في المجموعة الثانية التي يتواجد بها 5 فرق وهم، المصري، سيراميكا كليوباترا، غزل المحلة، البنك الأهلي، زد.
 

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