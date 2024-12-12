التعادل يحكم مباراة فاركو وطلائع الجيش في كأس رابطة الاندية المحترفة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

انتهت أحداث مباراة فاركو أمام نظيره طلائع الجيش وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة رابطة الأندية المصرية.

وتعادل الفريقين بهدف لمثله في مباراة ذات أداء متكافئ بين الفريقين.

أهداف المباراة

إسلام محارب افتتح أهداف فريقه في الدقيقة 29 من عمر المباراة ليضع فريقه طلائع الجيش في المقدمة.

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بينما  استمرت محاولات فاركو في إدراك التعادل ليضع هدف التعادل في الدقيقة 71 من عمر المباراة عن طريق اللاعب أحمد شريف.

ويتواجد الفريقين ضمن المجموعة الرابعة والتي يتواجد فيها انبي والأهلي.

إسلام محارب احمد شريف الأندية المصرية رابطة الأندية المحترفة

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