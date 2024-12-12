نادي بيراميدز يواصل استعداداته لمواجهة الترجي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

واصل فريق نادي بيراميدز تدريباته القوية في تونس استعدادا لمواجهة الترجي في إطار مواجهات  دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

نادي بيراميدز يواصل استعداداته لمواجهة الترجي 

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وأقيم المران على الملعب الفرعي لاستاد رادس والذي استمر لمدة ساعة ونصف وسط حماس كبير من جانب اللاعبين لإثبات أنفسهم والمشاركة في اللقاء وتحقيق نتيجة إيجابية في تونس.

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وعلى هامش المران أجرى محمد رضا بوبو تدريبات تأهيلية مع الجهاز الطبي لتأهيله من الإصابة التي يعاني منها بمزق في الخلفية، ويغيب بسببها عن اللقاء الهام.

ومن المقرر أن يختتم نادي بيراميدز تدريباته في تونس في التاسعة من مساء الجمعة على استاد رادس الرئيسي الذي يستضيف المواجهة طبقا لتعليمات الكاف.

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