ميدو جابر يخضع لجراحة بعد إصابته في مباراة بلاك بولز بالكونفيدرالية

الفجر الرياضي
ميدو جابر
ميدو جابر

يخضع ميدو جابر نجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، خلال الأيام القليلة القادمة لعملية جراحية تهدف إلى تثبيت واصلاح شرخ إجهادي مرتجع في المشطية الخارجية (الخامسة) للقدم اليمنى.

ميدو جابر يجري عملية جراحية 

أكد محمود الشحات طبيب الفريق مؤكدًأ أن قرار إجراء العملية الجراحية للاعب جاء بعد الفحوصات الطبية بالرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية والسينية، وباستشارة الخبير العالمي   ناصف محمد ناصف المتخصص في جراحات الكاحل.

أضاف طبيب الفريق أن اللاعب سيقضي فترة نقاهة عقب إجراء العملية الجراحية قبل البدء في الخضوع لبرنامج تأهيلي مكثف من أجل سرعة عودته للملاعب مرة أخرى.

يستعد الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق الزمالك بالجولة الثالثة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

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تقام هذه المباراة في تمام الساعة  السادسة مساء الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري و الزمالك عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات هذه البطولة.

إجراء العملية الاشعة المقطعية بطولة الكونفيدرالية برنامج تاهيل بلاك بولز مباراة المصري

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