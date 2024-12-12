للمرة الثانية.. ترامب شخصية العام على مجلة "تايم" الأمريكية

اختارت مجلة "تايم" (Time) الخميس الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب "شخصية العام" باعتباره الشخصية الأكثر تأثيرا في عام 2024 على الأحداث في العالم.

وهذه ثاني مرة تختار فيها المجلة ترامب شخصية العام بعدما اختارته في عام 2016 عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية للمرة الأولى، وانضم بذلك إلى 13 رئيسًا أمريكيًا آخر نالوا هذا التقدير، بمن فيهم الرئيس الحالي جو بايدن.

واحتفالا باختياره مجددًا "شخصية العام" قرع ترامب جرس الافتتاح في بورصة نيويورك وكان مرفوقا بزوجته ميلانيا وعدد من مستشاريه.

هذا، وتم الإعلان عن قائمة مختصرة لشخصية العام من قبل مجلة "تايم" في برنامج "The Today Show" على قناة NBC يوم الاثنين، وتضمنت ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس، وكيت ميدلتون، وإيلون ماسك، وبنيامين نتنياهو.

واختارت "تايم" في 2023 نجمة البوب تايلور سويفت شخصية العام، فيما اختارت زيلينسكي في عام 2022.

وتذهب "شخصية العام" عموما إلى الشخصية التي تصنع الأخبار وأحداث العام، وفي الماضي قدمتها لشخصيات مثل رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل، والملكة إليزابيث الثانية، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم السوفيتي السابق جوزيف ستالين.

ويعود تقليد اختيار "شخصية العام" أي الشخص أو المجموعة أو الظاهرة التي كان لها التأثير الأعظم على العالم خلال الأشهر الـ 12 الماضية، إلى عام 1927.