قام اليوم الخميس الموافق 12/12/2024، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالإعلان عن قرارات جديدة بشأن تنظيم الإعلام الرياضي، وجاء كل لك عقب عقد جلسته بكامل هيئته برئاسة خالد عبد العزيز رئيس المجلس.

من بينهم إلغاء فقرة التحكيم.. تعرف على قرارات المجلس الأعلى للإعلام

وصرح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن اعتماد توصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي والتي سيتم تطبيقها اعتبارًا من أول يناير عام 2025، وجاءت القرارات كالتالي:



- تحديد مدة البرنامج الرياضى الحوارى بما لا تزيد عن 90 دقيقة.

- تحديد مدة الاستوديو التحليلى للمباريات – محلية أو دولية – بما لا يزيد عن ساعة تتوزع قبل وبعد المباراة.

- تلغى فقرة تحليل الأداء التحكيمى بجميع مسمياتها سواءً داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أى برنامج آخر والتي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية.



- لا يجوز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة. (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية بمراعاة فروق التوقيت)