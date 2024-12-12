البورصة المصرية تختتم تعاملات الخميس باللون الأخضر مع تباين أداء الأسهم

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا في ختام تعاملات اليوم الخميس، الموافق 12 ديسمبر 2024. حيث أغلق المؤشر الرئيسي EGX30 على ارتفاع بنسبة 0.18% مسجلًا 30،795 نقطة، كما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.46% ليصل إلى 3،183 نقطة.


 

وفيما يتعلق بالمؤشرات الأخرى، ارتفع EGX100 بنسبة 0.49% ليغلق عند 11،735 نقطة، بينما سجل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 زيادة بنسبة 0.64% لينهي التداولات عند 8،575 نقطة.


 

الأسهم الأكثر ارتفاعًا


 

تصدر سهم تنمية للاستثمار العقاري قائمة الأسهم الأكثر صعودًا، محققًا ارتفاعًا بنسبة 11.4% ليغلق عند 3.81 جنيه. تلاه سهم القاهرة للخدمات التعليمية بنسبة زيادة 10.7% عند 30.72 جنيه.

وجاء سهم إم بي للهندسة في المركز الثالث، مرتفعًا بنسبة 10.62% ليغلق عند 2.5 جنيه، يليه سهم ديجيتايز للاستثمار والتقنية الذي ارتفع بنسبة 10.49% إلى 3.58 جنيه. واختتم القائمة سهم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بصعود 9.56% عند 1.49 جنيه.


 

الأسهم الأكثر انخفاضًا


 

على الجانب الآخر، تصدر سهم مطاحن شرق الدلتا الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة 9.01% ليغلق عند 244.46 جنيه، تلاه سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة الذي انخفض بنسبة 5.9% إلى 37.48 جنيه.

كما هبط سهم المتحدة للإسكان والتعمير بنسبة 5.39% ليغلق عند 7.2 جنيه، وسجل سهم النيل للأدوية والصناعات الكيماوية تراجعًا بنسبة 5.21% ليصل إلى 60.4 جنيه. فيما انخفض سهم القاهرة للإسكان والتعمير بنسبة 5.13% ليغلق عند 2.22 جنيه.


 

أداء السوق

 

بلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2.263 تريليون جنيه، مع توجه المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع بصافي قيمة 9.3 مليون جنيه و994.6 مليون جنيه على التوالي، في حين سجل المستثمرون المصريون صافي شراء بقيمة 1 مليار جنيه.

ووصلت قيمة التداول الإجمالية إلى نحو 4.3 مليار جنيه بحجم تداول بلغ 1.8 مليار ورقة مالية من خلال 97 ألف عملية تداول.

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