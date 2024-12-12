مرموش على دكة البدلاء.. تشكيل فرانكفورت الرسمي ضد ليون في الدوري الأوروبي

‎كشف دينو توبمولر المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني عن تشكيل فريقه الذي سيبدأ بها اللقاء بعد قليل ضد ليون الفرنسي.

ويستضيف ليون فريق فرانكفورت في بطولة الدوري الأوروبي.

و يتواجد عمر مرموش على مقاعد البدلاء، للمرة الثانية خلال هذا الموسم.



وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:



حراسة المرمى: كيفن تراب.

خط الدفاع: راسموس كريستنسن – روبن كوخ – توتا – أرثر ثياتي.

خط الوسط: محمود داوود – فارس شايبي – أنجسار كناوف - نيلس نكونكو.

خط الهجوم: ماريو جوتزه – هوجو إيكيتيكي.



وظهر مرموش مع فرانكفورت في 21 مباراة وسجل خلالها 17 هدفا وصنع 11 آخرين بجميع البطولات.

ويتواجد فرانكفورت في المركز الرابع برصيد ثلاث عشر نقطة، بينما يتواجد ليون في المركز التاسع برصيد عشر نقاط.