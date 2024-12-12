تفاصيل العثور على جثة مسن على سلم عقار بالمنوفية

عثر أهالي منطقة خلف المطافي بمدينة الباجور بالمنوفية على جثة مسن على الفور تم إبلاغ مركز شرطة الباجور استقبلت شرطة النجدة، وانتقلت قوة أمنية لتحقيق في الواقعة.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد استقبال بلاغ بالعثور على جثمان مسن متوفي على سلم عقار بمدينة الباجور بمنطقة خلف المطافي، وتم الدفع بقوة أمنية لإجراء المعاينة والتحقيق.



وبالانتقال والفحص تبين وفاة محمد، ا 65 عام بالمعاش، وبسؤال الجيران أكدوا عثورهم على جثمان جارهم، وبتكثيف التحريات تبين وفاته منذ ليل أمس وله محل إقامة آخر في الإسكندرية، وجرى ابلاغ أهليته وبسؤالهم نفوا الشبهة الجنائية عن الحادث.

حررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لإجراء المعاينة اللازمة، ونقلت الإسعاف الجثمان إلى مستشفى الباجور تحت تصرف جهات التحقيق