إحصائية: السوريون يشكلون 22% من إجمالي طالبي الحماية في ألمانيا

أظهرت بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، يوم الخميس، أن السوريين يشكلون ثاني أكبر مجموعة من طالبي الحماية في البلاد.

وكشف المكتب الاتحادي أن عدد السوريين الذين تم تسجيلهم في سجل الأجانب المركزي في ألمانيا بلغ نحو 712 ألف شخص بحلول نهاية عام 2023، وبذلك يشكل السوريون 22% من جميع طالبي الحماية حيث أنهم ثاني أكبر طالبي لجوء بعد الأوكران.

وكان أكثر من نصف طالبي الحماية السوريين وصلوا إلى ألمانيا لأول مرة بين عامي 2014 و2016 بينما ولد 12% منهم في ألمانيا.

وحصلت غالبية السوريين من طالبي الحماية على وضع حماية معترف به حيث تم الاعتراف بـ 39% كلاجئين، فيما حصل 34% منهم على وضع الحماية المؤقتة وهذه الحماية تمنح عندما يتعذر منح الشخص وضع الحماية كلاجئ أو حق اللجوء، وعندما يكون معرضا لتهديد حقيقي في وطنه.

ولم تتم الموافقة بعد على طلبات الحصول على الحماية المقدمة من 11% من طالبي السوريين فيما تم رفض الطلبات المقدمة من 1% منهم.

وحتى نوفمبر 2024، تلقى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين 72 ألف طلب لجوء أولي من مواطنين سوريين.

وأوضح المكتب الاتحادي أن "أعداد الأشخاص الذين لديهم تاريخ هجرة سوري في ألمانيا أكبر بكثير من أعداد طالبي الحماية السوريين".

وأفاد تعداد مصغر بـأنه في عام 2023، كان هناك نحو 1.3 مليون شخص يعيشون في ألمانيا 82% منهم هاجروا هم أنفسهم من سوريا إلى ألمانيا، و18% هم أبناء لوالدين مهاجرين من سوريا، ويحمل نحو 17% من هؤلاء الجنسية الألمانية.

وكان متوسط مدة إقامة هؤلاء المهاجرين في ألمانيا بلغ 8.2 عام في عام 2023، وعند دخولهم إلى ألمانيا كان متوسط أعمارهم يبلغ نحو 23 عاما.

ووصلت نسبة الذين وجدوا عملا بين السوريين الذين لهم تاريخ هجرة والذين هم في سن العمل، إلى 42%.

وأوضح الإحصائيون أن هذا المعدل منخفض نسبيا حيث يبلغ معدل البطالة بين الأشخاص الذين لديهم تاريخ هجرة في الفئة العمرية 15-64 عاما 27%، بينما يبلغ هذا المعدل بين السكان ممن ليس لهم تاريخ هجرة 17%.