رئيس الشركة القابضة بجناح شركة مياه مطروح بالمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه

قام المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بزيارة متميزة للجناح الخاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، تأتي هذه الزيارة تأكيدًا على أهمية التواصل المباشر مع الشركات التابعة وتبادل الأفكار والخبرات في مجالات المياه والصرف الصحي.

استقبل الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، المهندس ممدوح رسلان بحفاوة في جناح الشركة بالمعرض. تم خلال اللقاء استعراض الجهود المبذولة من قبل الشركة في تحسين وتطوير خدمات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى عرض أحدث الابتكارات والتقنيات التي تبنتها الشركة لتعزيز كفاءة العمليات واستدامتها.

اصطحب الدكتور مهندس إبراهيم خالد المهندس ممدوح رسلان في جولة تفصيلية داخل الجناح، حيث تم تقديم شرح وافٍ حول التقنيات والابتكارات المعروضة.

شملت الجولة عرض قطع الغيار محطات التحلية التي تم تصنيعها محليًا في الورشة الفنية لقطاع التحلية، مما يعكس التزام الشركة بتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بالإضافة إلى عرض أحدث التكنولوجيات المبتكرة في توفير الطاقة بمحطات التحلية، والتي تساهم في تقليل التكاليف التشغيلية وتعزيز كفاءة المحطات، وايضا عرض التكنولوجيات المستخدمة في مجال منافذ توزيع المياه عن طريق السيارات وهي تكنولوجيا تعزز من كفاءة توزيع المياه وتلبية احتياجات المواطنين بفعالية، بالإضافة إلى الإعلان عن تميمة شركة مياه مطروح المجتمعية الشخصية الكرتونية " مازن ".

أعرب المهندس ممدوح رسلان عن تقديره للجهود المبذولة من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، وأشاد بالتطورات والابتكارات التي تم عرضها في الجناح. كما أكد على أهمية التعاون المستمر بين الشركة القابضة والشركات التابعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

من جانبه أكد الدكتور مهندس إبراهيم خالد على التزام الشركة بمواصلة العمل على تحسين جودة الخدمات وتبني أحدث التقنيات لضمان استدامة وكفاءة العمليات التشغيلية. كما شدد على أهمية تبادل الخبرات والتعاون مع الجهات المختلفة لتعزيز قدرات الشركة.

وتعتبر زيارة المهندس ممدوح رسلان لجناح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح تأكيدًا على الدعم المستمر من الشركة القابضة للشركات التابعة. تعزز هذه الزيارة من روح التعاون والتكامل بين الجهات المختلفة في قطاع المياه والصرف الصحي، وتسهم في تبادل الأفكار والخبرات لتحقيق أفضل النتائج.

في ختام الزيارة، أعرب المهندس ممدوح رسلان عن تفاؤله بالمستقبل وأهمية الاستمرار في الابتكار والتطوير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما شكر الدكتور مهندس إبراهيم خالد وفريق العمل على الجهود المبذولة، مؤكدًا على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات في مجال المياه والصرف الصحي.