سعر الذهب اليوم.. تطورات المعدن الأصفر في مصر

تقارير وحوارات
سعر الذهب
سعر الذهب

حافظ سعر الذهب اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 على ثباته عند آخر صعود سجله أمس الأول، بارتفاع سعر الذهب عيار 21 بقيمة 20 جنيها، لتسجل أسعار الذهب اليوم حسب آخر تحديثات شعبة الذهب المستويات التالية:
سعر الذهب الخميس عيار 24 في مصر

حافظ سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس على استقراره، بحلول منتصف التداولات ليسجل قيمة 4331.43 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم بالمصنعية في مصر

حافظ سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس على استقراره، بحلول منتصف التداولات ليسجل قيمة 3790 جنيهًا، وبالمصنعية 3890 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18 في مصر

حافظ سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس على استقراره، بحلول منتصف التداولات ليسجل قيمة 3248 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

حافظ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس على استقراره، بحلول منتصف التداولات ليسجل قيمة 30320 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًّا اليوم الخميس

حافظ سعر الذهب اليوم على استقراره، ليسجل 2672 دولارًا للأوقية.

 الدعم الرئيسى لارتفاع الذهب وتخطيه قمته السعرية الأخيرة عند 3850 جنيها للجرام جاء من ارتفاع سعر الذهب العالمي ليسجل أعلى مستوى منذ 5 أسابيع تقريبًا، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية اليوم ليسجل متوسط 50.88 جنيه لكل دولار.


ارتفاع سعر صرف الدولار يؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب كونه يستخدم في تسعير الذهب، بالإضافة إلى التغيرات في سعر أونصة الذهب العالمي، وقد استمر سعر صرف الدولار في الارتفاع منذ أشار رئيس الوزراء إلى إمكانية تغير سعر الصرف في حدود 5% صعودًا أو هبوطًا خلال الفترة القادمة.


السبب وراء تراجع سعر صرف الجنيه خلال الفترة الأخيرة هو قوة الدولار الأمريكي عالميًا منذ فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية بسبب التوقعات أن سياسات ترامب ستزيد من ضغوط التضخم وتقلل من عمليات خفض الفائدة
توقعات أسعار الذهب

وسجل سعر الذهب العالمي أعلى مستوى منذ أكثر من شهر خلال تداولات اليوم قبل أن يشهد بعض التراجع بسبب عمليات البيع لجني الأرباح، وذلك بعد بيانات التضخم الأمريكي التي صدرت يوم أمس وتسببت في زيادة التوقعات أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة وهو الأمر الإيجابي بالنسبة لأسعار الذهب

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أسعار الذهب اليوم الخميس 12-12-2024 في محافظة البحيرة
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