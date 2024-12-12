الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مجموعة لـ "حزب الله" جنوبي لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، أن طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت مجموعة من مقاتلي "حزب الله" كانوا ينشطون في منطقة جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "هاجمت طائرة لسلاح الجو في وقت سابق اليوم عددًا من المخربين من حزب الله الإرهابي عملوا في منطقة جنوب لبنان وشكلوا تهديدا على مواطني إسرائيل منتهكين التفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وأضاف: "يبقى جيش الدفاع ملتزما بالتفاهمات التي تم التوصل اليها بخصوص وقف إطلاق النار في لبنان منتشرا في منطقة جنوب لبنان ومتحركًا لازالة كل تهديد على دولة إسرائيل ومواطنيها".