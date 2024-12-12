ياسمينا العبد ضيفة شرف الحلقة 3 من "ساعته وتاريخه"

تحل الفنانة الشابة ياسمينا العبد ضيفة شرف على الحلقة الثالثة من مسلسل في "ساعته وتاريخه" الذي يعرض اليوم عبر قناة "DMC"، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ياسمينا العبد



وتشارك الفنانة الشابة ياسمينا العبد في مسلسل "ساعته وتاريخه" كضيفة شرف في الحلقة الثالثة، التي تحمل عنوان "تفتيش مفاجئ"، كما تشاركها البطولة في هذه الحلقة الفنانة ماريا ميخائيل، نجمة برنامج "كاستنج"، حيث يجتمع الاثنان في إطار درامي شيق ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل "ساعته وتاريخه" يُعرض على قناة DMC، وقد جذب الأنظار منذ بداية عرضه، لما يحمله من تنوع في الحلقات وقصصها المستقلة، إلى جانب الأداء المميز لفريق العمل.

تُعتبر الحلقة الثالثة من مسلسل "ساعته وتاريخه"، التي تحمل عنوان "تفتيش مفاجئ"، محطة هامة ضمن حلقات العمل، حيث تأتي الحلقة برؤية قانونية مستوحاة من المستشار بهاء المري، وهي من كتابة سيف قنصوة وإخراج عمرو موسى.

تتناول الحلقة قضية قانونية شائكة تسلط الضوء على تفاصيل الحياة اليومية وتأثير القانون في مواجهة الأزمات المختلفة، مما يضيف طابعًا دراميًا مليئًا بالتشويق، ومن المتوقع أن تفتح الحلقة نقاشات حول الجوانب القانونية التي تعالجها، خاصة مع مشاركة رؤية قانونية مستمدة من خبرات حقيقية.

العمل يواصل جذب الجمهور من خلال تقديمه قصصًا واقعية ومؤثرة، مما يعكس تميزه في ربط الدراما بالواقع بطريقة سلسة ومبتكرة، مشاركة الفنانة ياسمينا العبد وماريا ميخائيل كضيوف شرف تمنح الحلقة زخمًا إضافيًا من التميز والإبداع، حيث تلعب كلتا الفنانتين دورًا محوريًا في أحداث الحلقة.