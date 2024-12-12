سعر الذهب في مصر.. تحديث مباشر لحظة بلحظة

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بوابة الفجر

 هبط سعر الذهب بنحو 45 جنيها بحلول التعاملات المسائية اليوم الخميس، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، فيما حافظ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس على استقراره، بحلول منتصف التداولات ليسجل قيمة 30320 جنيهًا.
 

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2550 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3278 جنيها للجرام.

وانخفض الذهب عيار 21 إلى 3825 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 4371 جنيها للجرام.
 

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 30600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.
 

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.42% إلى نحو 2679 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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