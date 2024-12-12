عودة ريهام سعيد لقناة النهار اعتبارًا من يناير المقبل

عاجل.. عودة ريهام سعيد لقناة النهار إعتبارًا من يناير المقبل

أعلنت شبكة تليفزيون "النهار" عودة الإعلامية ريهام سعيد لتقديم برنامجها الشهير "صبايا الخير" اعتبارًا من يناير المقبل.

جاء الإعلان مساء الخميس، حيث أشارت الشبكة إلى أن البرنامج سيعود بحلة جديدة تناسب التطورات الراهنة، مع استمراره في تناول القضايا الاجتماعية والإنسانية التي اشتهر بها منذ انطلاقه.

ريهام سعيد وعلاء الكحكي

وتُعد هذه العودة خطوة بارزة لريهام سعيد بعد فترة من التوقف، حيث سبق للبرنامج أن أحدث ضجة كبيرة وتفاعلًا جماهيريًا واسعًا من خلال تناوله موضوعات مثيرة ومتنوعة، من المتوقع أن يشهد البرنامج تغييرات في طريقة الطرح والمضمون لمواكبة احتياجات الجمهور والواقع الاجتماعي الحالي.



من جانبه أعرب الإعلامي علاء الكحكي، رئيس مجلس إدارة شبكة تليفزيون النهار، عن سعادته البالغة بعودة الإعلامية ريهام سعيد إلى شاشة القناة ببرنامجها الشهير "صبايا الخير"، الذي يُعتبر أحد أكثر البرامج تأثيرًا في المشهد الإعلامي المصري.

وأكد الكحكي أن ريهام سعيد تُعد إضافة قوية ومهمة للشبكة، مشيرًا إلى أنها قدمت تجربة إعلامية مميزة مع القناة استمرت لعشر سنوات، ساهمت خلالها في تحقيق نجاحات كبيرة وتقديم محتوى يلامس قضايا المجتمع المصري بمصداقية وشفافية.

وتابع الكحكي في بيان: "النهار هي الشاشة التي تشعر ريهام بالاطمئنان فيها، وجميعنا سندعمها لتقديم محتوى يليق بها وباسم النهار ومصداقيتها".



يذكر أن "صبايا الخير" كان وما زال واحدًا من أبرز البرامج الاجتماعية في مصر، ويُنتظر أن يقدم محتوى جديدًا يجمع بين الإثارة والرسائل الهادفة.