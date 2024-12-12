سعر الذهب عيار 21.. كم يسجل الآن في سوق الصاغة؟

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر، على خلفية هبوط سعر الأوقية عالميا بنحو 50 دولارا بشكل مفاجئ، حيث يبحث الكثير عن سعر الذهب عيار 21 الأشهر في سوق الصاغة المصرية، والذي تراجع حسب آخر تحديثات للأسعار.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويهتم الراغبون في بيع أو شراء الذهب بالبحث عن العيار الأشهر في سوق الصاغة المصرية، وهو عيار 21 نظرا لبريقه ولمعانه اللافت فتفضله شريحة كبيرة من المتعاملين في سوق الصاغة، والذي تراجع إلى 3800 جنيه للبيع.



وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم تراجعا إلى نحو 3825 جنيها للشراء دون مصنعية، وعند الشراء يتم إضافة نحو 100 إلى 250 جنيها بحد أقصى على كل جرام كمصنعية.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 BTC، وكذلك سعر الجنيه الذهب عيار 24 يهم الكثير، خاصة من الراغبين في الاستثمار بالذهب أو الراغبين في بيع ما لديهم من مدخرات في شكل جنيهات ذهب.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 30600 جنيه بعد 30880 جنيها للشراء أمس، فيما بلغ سعر البيع 30400 جنيه، دون مصنعية، وقد يصل إلى 33 ألف جنيه بالمصنعية.



سعر الذهب اليوم عيار 24

كما يفضل الكثير شراء المصوغات والجنيهات الذهب من عيار 24، وهو العيار الأعلى ويدل أكبر نسبة نقاء للذهب دون تداخل أي معادن أخرى.

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم تراجعا جديدا في محلات الصاغة المختلفة ليسجل نحو 4371 جنيها دون مصنعية، وقد يصل السعر إلى 4550 جنيها بالمصنعية.



سعر الذهب اليوم عيار 18

أما عن سعر الذهب اليوم عيار 18، فيفضله الكثير حال شراء الخواتم والسلاسل من المشغولات الذهبية، والذي سجل تراجعا أيضا في محلات الصاغة عن 3300 جنيه دون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة.



أسعار الذهب اليوم 12 ديسمبر 2024 في التعاملات المسائية

نقدم لكم أسعار الذهب اليوم للشراء من محلات الصاغة وللبيع إلى محلات الصاغة، بالتفصيل على حسب كل عيار في سوق الصاغة، مع العلم أن هذه الأسعار دون مصنعية:

- سعر الذهب عيار 24: 4371 جنيها للشراء - 4342 جنيها للبيع.

- سعر الذهب عيار 22: 4007 جنيهات للشراء - 3981 جنيها للبيع.

- سعر الذهب عيار 21: 3825 جنيها للشراء - 3800 جنيها للبيع.

- سعر الذهب عيار 18: 3278 جنيها للشراء - 3257 جنيها للبيع.

- سعر الذهب عيار 14: 2550 جنيها للشراء - 2533 جنيها للبيع.

- سعر الذهب عيار 12: 2185 جنيهات للشراء - 2171 جنيها للبيع.



ما الفرق بين الذهب عيار 21 و24؟

يبحث الكثير من الراغبين في الشراء عن الفرق بين الذهب عيار 21 و24، فعيار الذهب 24 يحتوى على 99.99% من الذهب الخالص، أما عيار الذهب21: يحتوى على 87.5% من الذهب الخالص، وتتداخل معه معادن أخرى بنسب أعلى كلما قل العيار.



سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا لتسجل الأوقية 2،679.38 دولارا وقتا كتابة التقرير بعد 2،726.30 دولارا قبل ساعات، وتظل متراجعة من أعلى سعر وهو 2،790.41 دولار الشهر الماضي.

