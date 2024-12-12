مانشستر يونايتد يخطف فوزا قاتلا من فيكتوريا بلزن في الدوري الأوروبي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

انتهت المواجهة التي جمعت بين فيكتوريا بلزن التشيكي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2024-2025.

نتيجة مباراة فيكتوريا بلزن ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

وحقق مانشستر يونايتد فوزا هاما على نظيرة فيكتوريا بلزن بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب دوسان آرينا معقل النادي التشيكي، ضمن فعاليات الجولة السادسة من بطولة الدوري الاوروبي.

افتتح فيكتوريا بلزن أولى أهداف اللقاء، في الدقيقة 48 عن طريق مهاجمه التشيكي المخضرم ماتي فيدرا، من تمريرة زميله بافيل شولك.

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ثم عادل مانشستر يونايتد النتيجة في الدقيقة 62، عن طريق مهاجمه الدنماركي البديل راسموس هويلوند.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدا في الدقيقة 88، عاد الدنماركي راسموس هويلوند ليحرز ثاني أهداف اليونايتد في المباراة، من صناعة البرتغالي برونو فيرنانديز.

وبتلك النتيجة يحتل المان يونايتد المركز الخامس في ترتيب البطولة، برصيد 12 نقاط، بينما يأتي فيكتوريا بلزن في المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط.

ويستعد مانشستر يونايتد لخوض مواجهة نارية أمام المان سيتي، يوم الأحد القادم، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، على أرضية ملعب الإتحاد، ضمن فعاليات الجولة السادسة عشر من بطولة البريميرليج.

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