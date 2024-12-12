سعر الذهب العالمي اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

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سعر الذهب
سعر الذهب

يستمر اهتمام المستثمرين وأصحاب الأموال في البحث كل ساعة عن مستقبل أسعار الذهب، سواء في مصر، أو عالميا، ذلك لأن الذهب هو الملاذ الآمن للأموال في ظل التوترات الإقليمية في المنطقة العربية وحالة عدم اليقين عالميا.

ولهذه الأسباب كشف تقرير حديث عن توقعات بنك جولدمان ساكس، أكبر بنوك الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية وعالميا، عن وصول سعر أونصة الذهب بحلول نهاية العام القادم 2025 لـ 3000 دولار.
 

سعر أونصة الذهب عالميا

ويصل سعر أونصة الذهب عالميا لـ 2600 دولار، وبحسب توقعات أكبر بنك استثماري عالميا، فقد ترتفع سعر الأونصة وذلك بفعل اعتماد مزيد من التخفيضات من البنك الفيدرالي الأمريكي في عام 2025.

فمن وجهة نظر محللي المال العالميين في بنك جولدمان ساكس، فإن تطبيق سياسة التيسير النقدية هو ما يمثل الخطر الأساسي الذي سوف يزيد من قوة سعر الذهب، باعتبارها سلعة الملاذ الآمن في ظل مواجهة مخاطر محتملة تهز الثقة في أكبر العملات «الدولار الأمريكي» التي تنتمي لأكبر اقتصاد عالمي «الولايات المتحدة الأمريكية»، حيث إن خفض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصل لا يدر عائدا.
 

توقعات بنك جولدمان ساكس

وانتقد بنك الاستثمار الأمريكي في تقريره ما يثار حول عدم إمكانية صعود أسعار الذهب عالميا ووصوله إلى معدلات سعرية مرتفعة بحلول نهاية عام 2025 في حالة سيطرة سعر الدولار على مكانته من الارتفاع المتواصل لفترة أطول.
توقعات بعمليات شراء كبيرة لـ الذهب من البنوك المركزية العالمية

وتوقع بنك الاستثمار الأمريكي أن تتزايد معدلات الشراء من البنوك المركزية للذهب خلال عام 2025 حتى في حالة تربع الدولار الأمريكي على قائمة أكبر العملات العالمية من حيث القوة والارتفاع.
 

توقعات بـ ارتفاع سعر الذهب عالميا
 

يتوقع جولدمان ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 7% مع تخفيض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس إضافية. ومع ذلك، إذا خفض الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط، فإن البنك يقدر أن سعر الذهب سيصل إلى 2890 دولارًا للأونصة بحلول نهاية عام 2025.

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