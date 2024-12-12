استئناف العملية التعليمية في عموم أنحاء سوريا اعتبارًا من الأحد المقبل

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء السورية استئناف العملية التعليمية في المدارس والجامعات العامة والخاصة في سوريا اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وذكرت وكالة "سانا" "تُستأنف العملية التعليمية في المدارس والجامعات العامة والخاصة، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15/12/2024، مع التأكيد على جاهزية جميع المؤسسات لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وفعّال".

ويأتي هذا بعد تأكيد رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا محمد البشير أمس أن المؤسسات التعليمية بما في ذلك المدارس والجامعات، ستستأنف عملها اعتبارا من الأسبوع المقبل. معتبرا أن استئناف عمل المؤسسات التعليمية يمثل خطوة مهمة في طريق العودة إلى الحياة الطبيعية وتحقيق الاستقرار في البلاد.

وكلفت إدارة العمليات العسكرية في سوريا محمد البشير بتشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد حتى 1 مارس 2025.

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